Murió el actor Hugo Arana

El intérprete estaba internado por un accidente doméstico y le habían diagnosticado coronavirus.

Hugo Arana, actor de una gran trayectoria en televisión, teatro y cine, murió este domingo en el Sanatorio Colegiales donde estaba internado por un fuerte golpe en la cabeza y, además, se le había detectado Covid-19. Tenía 77 años.

La triste noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores a través de sus redes sociales: «Con gran pena despedimos al compañero actor Hugo Arana. En su prestigiosa trayectoria en cine, teatro y TV ha sido respetado y querido tanto por sus pares como por su público. Acompañamos en este triste momento a su hijo Juan, a sus familiares y seres queridos».

Arana permanecía internado desde fines de septiembre en el centro médico por el accidente que sufrió y a los pocos días presentó síntomas de coronavirus: «Tengo el virus de forma muy liviana, no me ha dañado la respiración ni tengo dolores. Me chequean todos los días y la presión está bien, los latidos están bien, no tengo temperatura», había dicho el talentoso actor en una entrevista.

Comparte esto: Twitter

Facebook