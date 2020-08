Murió Carlos Márquez, el cantante de Los Forasteros

En horas de la madrugada se conoció la triste noticia de la muerte de Carlos Márquez, cantante de Los Forasteros. El músico estaba internado con un cuadro de neumonía en La Rioja.

Hoy a la madrugada informaron que Carlos Márquez, el cantante de Los Forasteros, falleció a sus 58 años después de sufrir una descompensación que derivó en una internación en un hospital de La Rioja con diagnostico de neumonía. A través de las redes sociales Alejandra Brondo, pareja del músico agradeció las muestras de cariño y expresó: “Nos dejó los más bellos recuerdos en su música”



Brondo había hablado días atrás con Infobae y comentó el estado en el que se encontraba el músico que desde hace años tenía problemas cardíacos por lo que se estaba cuidando estrictamente por la pandemia por su enfermedad preexistente. Este martes Carlos se descompensó e ingresó en coma en el hospital Vera Barrios de la ciudad de La Rioja donde le diagnosticaron neumonía.“Estaba conversando conmigo y se desplomó. Ahí llamé a emergencias porque ni respiraba. Y entró en coma aún estando en la casa”, detalló Alejandra Brondo.

También comentó que al llegar al centro de salud se le realizó el hisopado de COVID-19 por protocolo pero hasta ayer no tenían el resultado. La mujer comentó que por el contexto no le permitían recibir visitas de familiares: “Nos duele mucho no poder acompañarlo en este momento. A mí me pasan el parte médico por teléfono. Ni siquiera puedo arrimarme a él”, expresó ayer al medio de noticias. A principios de la pandemia había compartido un video donde le hablaba a sus fanáticos y cantó un fragmento de su famosa canción “Una y mil veces”.



Además, la mujer recordó el tiempo en el que vivieron en Corrientes cuando se conoció su enfermedad cardiaca. “Hace cuatro años que él se enfermó del corazón. En ese momento estaba en la ciudad de Corrientes y lo trasladaron hasta Posadas, dónde estábamos viviendo entonces. A partir de ese momento él siempre se cuidó”, comentó Brondo.

También resaltó el apoyo y el cariño de los seguidores y fanáticos del artista que realizaban cadenas de oración para que mejore la salud del cantante. “Carlitos es una persona muy querida, que ama a su público y siempre se dedicó a él con mucho respeto. Es por eso que, ahora, sus fanáticos le están devolviendo tanto amor rezando por él”, dijo Alejandra.

