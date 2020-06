Fin de semana: abundaron las riñas entre adolescentes y bebidas alcohólicas

Los problemas clásicos para la seguridad pública regresaron a las calles de Corrientes. Aseguran que el movimiento se mantiene en un 85% con respecto a una jornada normal.

El re­gre­so pau­la­ti­no de las reu­nio­nes fa­mi­lia­res y en­tre ami­gos tra­jo con­si­go una de las ca­ras más co­mu­nes y la­men­ta­bles de los fi­nes de se­ma­na: las pe­le­as y el ele­va­do con­su­mo de al­co­hol.

El trá­fi­co de ve­hí­cu­los se in­cre­men­tó y en al­gu­nas zo­nas ya al­can­za los ni­ve­les re­gis­tra­dos an­tes del ais­la­mien­to.

El je­fe de Se­gu­ri­dad Me­tro­po­li­ta­na de la Po­li­cía de Co­rrien­tes, Cé­sar Fer­nán­dez, pre­ci­só que fue­ron sor­pren­di­dos por el gran nú­me­ro de ri­ñas o pe­le­as en­tre ado­les­cen­tes en los ba­rrios más po­pu­lo­sos de la ciu­dad.

Los in­ci­den­tes se re­pli­ca­ron por dis­tri­tos co­mo el Co­lom­bia Gra­na­de­ros (La Viz­ca­cha), La­gu­na Se­ca, Jar­dín, Ca­ri­di, 17 de Agos­to, La Olla, en­tro otros.

El ca­so más re­so­nan­te fue el de Ho­ra­cio Va­lle­jos, un ve­ci­no de “La Viz­ca­cha” de 40 años que ter­mi­nó con un dis­pa­ro en el ab­do­men y se in­ves­ti­gan las cau­sas.

“Los gru­pos de ami­gos se jun­tan y a la par co­mien­za el con­su­mo de be­bi­das al­co­hó­li­cas. Lue­go lle­ga el tur­no de con­fron­ta­cio­nes con sec­to­res di­si­den­tes”, ex­pli­có el fun­cio­na­rio po­li­cial.

Fer­nán­dez cal­cu­ló que el mo­vi­mien­to de per­so­nas y ve­hí­cu­los al­can­za un 85% en com­pa­ra­ción a un fin de se­ma­na nor­mal an­tes de la pan­de­mia. Mien­tras de la Sub­se­cre­ta­ría de Trán­si­to de la Co­mu­na ca­pi­ta­li­na ase­gu­ran que el pa­so de au­to­mó­vi­les y mo­to­ci­cle­tas es­tá a un 100% de un fin de se­ma­na pre ­cua­ren­te­na.

“Lue­go de la ha­bi­li­ta­ción de ac­ti­vi­da­des tu­vi­mos mu­chos re­que­ri­mien­tos por los ba­rrios, so­bre to­do en­tre la no­che del sá­ba­do y la ma­dru­ga­da del domingo”, co­men­tó Fer­nán­dez.

El sub­se­cre­ta­rio de Trán­si­to de la Mu­ni­ci­pa­li­dad de Co­rrien­tes, Juan Aci­nas, re­la­tó que los tra­ba­jos vol­vie­ron a ser los mis­mos que an­tes: re­ti­ro de ve­hí­cu­los y con­tro­les de al­co­ho­le­mia. “Es­ta­mos a ni­ve­les ca­si nor­ma­les”, di­jo y es­pe­ci­fi­có que el mo­vi­mien­to se re­cu­pe­ró ha­ce 15 dí­as.

Aci­nas re­cor­dó que las ins­pec­cio­nes son las co­rres­pon­dien­tes al área y no ve­ri­fi­can el uso de bar­bi­jos.

El je­fe de la Me­tro­po­li­ta­na fes­te­jó que no hu­bo mu­chos ac­ci­den­tes de trán­si­to y so­bre to­do, que de los po­cos re­gis­tra­dos no fue­ron de gra­ve­dad.

De to­das for­mas, la Po­li­cía im­ple­men­tó es­te fin de se­ma­na con­tro­les en las pla­zas y es­pa­cios pú­bli­cos a la ri­be­ra del río Pa­ra­ná. “Las ta­re­as de la fuer­za se­gui­rán en los sec­to­res en los que ha­ya ma­yor cir­cu­la­ción”, ade­lan­tó.

A su vez se man­tie­nen los con­tro­les en las prin­ci­pa­les ave­ni­das co­mo In­de­pen­den­cia y 3 de Abril. Pe­ro en es­te sen­ti­do só­lo es­tán abo­ca­dos a la pre­ven­ción de arre­ba­tos, ya que die­ron bue­nos re­sul­ta­dos. Sin em­bar­go, se des­co­no­ce si se man­ten­drán lue­go de que se le­van­ten to­das las res­tric­cio­nes.

