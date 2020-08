El chavo del 8, el Chapulín Colorado y todos los programas de Chespirito salieron del aire en todo el mundo

Un conflicto empresarial dejó a los canales de todo el mundo sin permiso para emitir sus programas.

Las risas provocadas por El Chavo del 8, el Chapulín Colorado y todos los divertidos programas de Roberto Gómez Bolaños dejaron de resonar en todo el planeta. Un conflicto entre el Grupo Televisa y el Grupo Chespirito causó el cese de transmisiones.

Luego de más de 50 años de emisión, las geniales producciones de Gómez Bolaños ya no alegrarán a millones de personas. Según informó en Twitter el hijo del actor y director de la productora, Roberto Gómez Fernández, ya se trabaja en una solución para el regreso a la televisión.

«Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos», contó.

En la misma línea se expreso su hermana, Graciela Gómez Fernández, quien señaló que para la gigantesca cadena mexicana los programas de su padre «ya no valen nada». «Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirmen que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo… Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia», disparó.

