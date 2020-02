Después del escándalo, Jimena Barón estrenó su nueva canción «Puta»

La artista lanzó el videoclip de la canción pese a las críticas que recibió por la polémica campaña publicitaria de la canción.

Jimena Barón publicó finalmente el videoclip de su canción “Puta”, cuya promoción fue el centro de un escándalo al tratarse de afiches que simulaban ser folletos de los que se utilizan los que se promocionan los servicios sexuales.

Si bien parte de la opinión publica supuso que con la polémica –que derivó en la necesidad de que Jimena recibiera atención psiquiátrica- el tema no iba a ver la luz, este viernes fue publicado en las plataformas.

Lejos de quedarse callada, en cuenta de Instagram expresó para qué personas iba dedicado su nuevo tema: “Para todos y todas los que nos dijeron puta intentando hacernos sentir mal. Para los y las que quieren sacarnos la honra de ser como elegimos ser. Ojalá esta canción te haga sentir mejor y te olvides de esa gente. Ojalá vivas para vos como vos elijas. Ojalá te seas fiel”, deseó.

“Les regalo Puta desde lo más hondo de mi corazón para que se sientan más libres y se animen a ser la versión de ustedes mismas que quieran ser. Para que no les afecte la mierda de los demás. Los y las que intentaron insultarnos, se pueden meter el insulto en el qlo porque estamos orgullosas y ahora encima te lo cantamos”, completó la artista.

“Puta”, letra:

A mí me enseño la calle

Lo que no aprendiste en Harvard

No me sobran los modales

Pero siempre viene a casa

Yo no te cocino ni el desayuno

No tengo pa Armani, si pa siempre 21

Y no me importa

Porque todo lo que yo me pongo

Me queda bien

Y me lo quito más rápido

Dicen que soy p… Pero vuelve a mi

Que me visto feo pero vuelve a mi

Que soy la más bruta pero vuelve a mi

Algo debo tener pa que quiera volver

Hey Miss Culta

El vino solito

No tengo la culpa

Con tu idioma un poco se le dificulta

No te sabe entender y a mi me consulta

Tranquila que yo lo comparto

Lo tengo un ratito en el cuarto

Me subo y le doy un infarto

Le dejo mansito el lagarto

Y se fue

Yo no quiero novio así pa mi está bien

No tengo ni tiempo no no

Papi yo te lo advertí

Conmigo las cosas funcionan así

Probas un poquito y no puedes salir

No te vayas a confundir

Vuelve a mí Porque sabe lo que es bueno

Vuelve a mi Yo tampoco sé lo niego

Vuelve a mi si se complica te llamo

Y nos vamos pa atrá

Que a mí me gusta por atrás

Y nos vamos pa atrá

Que a mí me gusta por atra tra tra tra tras

Y nos vamos pa atrás

Tras que a ti te gusta por atra tra tra tra tra

Como me dicen? Dicen que soy p… Pero vuelve a mi

Que me visto feo pero vuelve a mi

Que soy la más bruta pero vuelve a mi

Algo debo tener pa que quiera volver

