El conductor sufrió amenazas por parte de un delincuente que fingió ser un cliente ocasional y subió al automóvil. Mostrando el arma blanca, le robó el dinero de la recaudación, un teléfono celular y hasta las llaves del vehículo. Después escapó corriendo.

El con­duc­tor de un remis fue asal­ta­do en la ca­pi­tal pro­vin­cial por un fal­so pa­sa­je­ro, quien su­bió a su au­to­mó­vil y le ro­bó to­do lo que pu­do, amenazandolo con un cu­chi­llo.

Co­mo con­se­cuen­cia del atra­co, el tra­ba­ja­dor no pu­do con­ti­nuar con sus la­bo­res por un lar­go tiem­po, ya que el la­drón es­ca­pó con el jue­go de lla­ves del ve­hí­cu­lo.

El ilí­ci­to su­ce­dió el vier­nes a la no­che, en la in­ter­sec­ción de ave­ni­da Cuar­to Cen­te­na­rio y ca­lle Ca­be­za de Va­ca, del ba­rrio Pío X, se­gún in­for­ma­ron ayer fuen­tes po­li­cia­les.

Po­co an­tes de las 20, el con­duc­tor de un Volks­wa­gen Gol ad­vir­tió las se­ñas que hi­zo un hom­bre pa­ra­do jun­to al cor­dón de la ve­re­da.

Al su­po­ner que se tra­ta­ba de un oca­sio­nal clien­te, el re­mi­se­ro fre­nó y per­mi­tió el as­cen­so de ese su­je­to a la uni­dad. Sin em­bar­go, ape­nas in­gre­só a la par­te tra­se­ra del au­to­mó­vil, co­me­tió el asal­to.

De acuer­do con los di­chos del dam­ni­fi­ca­do an­te las au­to­ri­da­des de la co­mi­sa­ría sec­cio­nal Duo­dé­ci­ma, el mal­vi­vien­te lo ame­na­zó con un ar­ma blan­ca que sa­có de en­tre las pren­das de ves­tir.

Ba­jo fuer­tes in­ti­mi­da­cio­nes, el de­lin­cuen­te sus­tra­jo la bi­lle­te­ra del cho­fer, la cual con­te­nía una su­ma apro­xi­ma­da a los 300 pe­sos, pro­duc­to de la re­cau­da­ción de la jor­na­da. Pe­ro no fue to­do lo que de­ci­dió lle­var­se. Un te­lé­fo­no ce­lu­lar e in­clu­so las lla­ves del remis fue­ron to­ma­dos por el su­je­to, que des­pués ba­jó y co­rrió ha­cia el in­te­rior del ba­rrio.

Fuen­tes del ca­so pre­ci­sa­ron que el mal­he­chor “se per­dió” de la vis­ta del re­mi­se­ro en la zo­na de­no­mi­na­da po­pu­lar­men­te co­mo “La La­ta”.

Al acu­dir las au­to­ri­da­des po­li­cia­les, to­ma­ron no­ta so­bre las ca­rac­te­rís­ti­cas fí­si­cas así co­mo de ves­ti­men­ta del au­tor del ro­bo e hi­cie­ron al­gu­nas re­co­rri­das en las in­me­dia­cio­nes. No obs­tan­te, fue im­po­si­ble dar con su pa­ra­de­ro.

El fu­gi­ti­vo se­ría un jo­ven de apro­xi­ma­da­men­te 20 a 25 años.

