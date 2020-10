Corrientes: Violento asalto de motochorros a una trabajadora de la salud

El hecho se produjo alrededor de las 6:30 horas por calles Medrano y Lavalle. Motochorros arrebataron la cartera a una mujer con un arma blanca y recibió un corte en la mano.

Cerca de las 6:30 horas la mujer aguardaba el colectivo cuando fue interceptada por dos hombres a bordo de una cross blanca. Tuvo que ser asistida por una ambulancia por un corte en la mano.

“Me iba a trabajar”, señaló en declaraciones radiales. “Ahí me agarraron. Siempre salgo dos minutos antes de tomar el colectivo. Dos personas me agarraron. El más robusto me forcejeó Me exigían plata. “Nosotros sabemos que tenés plata” me decían”, relató la mujer.

“Tengo el hombro golpeado. Llevaron el bolso, con mil pesos y papeles que estaba haciendo tramites de rentas. Es la segunda vez que me roban en un año”, sostuvo.

Comparte esto: Twitter

Facebook