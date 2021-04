Corrientes: Un hombre resultó con heridas graves tras chocar con su moto

El conductor de una moto sufrió politraumatismo de cráneo y su compañera excoriaciones de consideración. No llevaban casco de seguridad colocado. Sucedió en la ciudad Capital.

Dos personas se trasladaban en una moto cuando, en la esquina de Misiones y Belgrano de esta ciudad Capital, chocaron contra una camioneta. El fuerte impacto de la cabeza del conductor contra el asfalto dejó una gran mancha de sangre.

El grave siniestro vial se registró cerca de las 10:45 de ayer en el barrio Camba Cuá. El conductor de una motocicleta Corven de 110 centímetros cúbicos, identificado como Roberto F., y su acompañante Dora A.F., de 60 y 61 años, se desplazaban por calle Belgrano y al llegar a su cruce con Misiones chocaron contra una camioneta.

En el pesado rodado, una Ford Ranger, iba un hombre, Diego S. B., quien no pudo evitar embestir a la pareja.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la moto golpeó fuertemente su cabeza contra la cinta asfáltica. En el lugar quedó una gran mancha de sangre y un casco de seguridad a los pocos metros.

Según datos oficiales, el conductor no lo llevaba colocado como corresponde, por lo que sufrió un severo politraumatismo de cráneo y fractura intercostal, por lo que fue trasladado al Hospital Escuela.

Su compañera también debió ser asistida por personal médico porque presentó múltiples heridas, aunque manifestaron en un comunicado oficial que las lesiones no revistieron gravedad.

Por razón de jurisdicción intervino personal policial de la comisaría Primera.

Comparte esto: Twitter

Facebook