Una mujer llevó a su hijo hasta la casa de su expareja ya que le correspondía el cuidado del pequeño. El padre de la criatura encolerizó al verla acompañada por un hombre y se desató una pelea que terminó con el exmarido lesionado y el actual, preso.

Un hom­bre re­sul­tó ata­ca­do a cu­chi­lla­zos y he­ri­do en la re­yer­ta, por la ac­tual pa­re­ja de su ex es­po­sa. El gra­ve in­ci­den­te ocu­rrió cuan­do la mu­jer ha­bía lle­ga­do has­ta la ca­sa de la víc­ti­ma, pa­ra de­jar­le a su cui­da­do el hi­jo de am­bos, pe­ro to­do se sa­lió de con­trol cuan­do en­tró en es­ce­na el ter­ce­ro en dis­cor­dia.

El he­cho su­ce­dió ayer al­re­de­dor de las 11:30, en una fin­ca ubi­ca­da por ca­lle Pau­ne­ro, en el ba­rrio Pue­bli­to de Bue­nos Ai­res, pro­pie­dad de un hom­bre de ape­lli­do Osu­na, de unos 30 años.

Has­ta allí lle­gó una jo­ven mu­jer y ex­pa­re­ja del due­ño de ca­sa, jun­to a su pe­que­ño hi­jo pro­duc­to de la re­la­ción en­tre ella y Osu­na, pe­ro que des­de ha­ce po­co más de un año se ter­mi­nó. A la jo­ven la acom­pa­ñó su nue­va pa­re­ja, un hom­bre de ape­lli­do Acos­ta, de 30 años y es­to ha­bría si­do mo­ti­vo de un re­cla­mo de Osu­na ha­cia la jo­ven y una fuer­te dis­cu­sión, con el me­nor de por me­dio.

En un mo­men­to de­ter­mi­na­do y le­jos de po­der cal­mar la dis­cu­sión en­tre los ex es­po­sos, Acos­ta se tren­zó en lu­cha con Osu­na y de los gri­tos pa­sa­ron a los gol­pes de pu­ño y lue­go el pri­me­ro ex­tra­jo un cu­chi­llo y ata­có al due­ño de ca­sa has­ta pro­vo­car­le al­gu­nas he­ri­das de­ba­jo de la axi­la iz­quier­da, pa­ra lue­go aban­do­nar el lu­gar. Afor­tu­na­da­men­te el ni­ño no su­frió nin­gún ti­po de he­ri­das.

Los pro­pios fa­mi­lia­res del he­ri­do lo tras­la­da­ron has­ta el hos­pi­tal en el que re­ci­bió las cu­ra­cio­nes del ca­so y ayer por la tar­de, se­gún con­fir­ma­ron fuen­tes po­li­cia­les, tras re­ci­bir el al­ta mé­di­ca, ra­di­có la de­nun­cia en la sec­cio­nal De­ci­mo­sex­ta.

