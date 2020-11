Corrientes: Atraparon a motochorros tras atacar a una mujer y robarle el celular

Dos jóvenes delincuentes que se dedicaban al arrebato con la modalidad motochorros y que pensaron que iba a ser una mañana “productiva” terminaron tras las rejas luego de atacar violentamente a una mujer a quien le robaron su celular, sin calcular que la zona estaba rodeada de efectivos policiales en pleno procedimiento. El ataque fue tan accidentado como el intento de fuga.

Ocurrió ayer alrededor de las 9:20 en la intersección de la avenida Pedro Ferré y calle Jujuy de la capital correntina. Dos malvivientes a bordo de una motocicleta Honda Wave de color roja 110 centímetros cúbicos “marcaron” a su víctima, una joven mujer a quien pretendían robarle su celular.

El plan, hasta ahí, parecía perfecto para los malandras quienes pasaron por alto algunos detalles, como por ejemplo que la zona estaba repleta de policías, varios de ellos brigadistas de civil que estaban implementando un plan de seguridad, casualmente para prevenir los ataques de estos marginales.

La víctima no advirtió la presencia de los ladrones y fue atacada certeramente por estos, quienes le sustrajeron su teléfono celular y luego intentaron emprender la fuga. Toda la acción fue advertida por un cadete de Policía perteneciente al 4º año, apostado a pocos metros de donde fue el atraco. Cerca de él y en un vehículo no identificable se hallaban efectivos de la brigada. La reacción de los policías fue tan rápida como la intención de los malvivientes de huir, aunque a estos últimos no les resultó exitoso esa parte del plan.

Mientras el cadete perseguía a pie a uno de los marginales que saltó de la moto y huyó corriendo hacia la avenida Jujuy, su cómplice a bordo de la moto giró y de contramano intentó escapar velozmente del lugar, aunque los efectivos de civil le cortaron el paso con el vehículo provocando que este impactara a la camioneta de los brigadistas poniéndole fin a su fuga.

En pocos segundos, los dos delincuentes fueron reducidos y detenidos por la Policía y se recuperó además el teléfono que acabada de robar a la mujer de nombre Katia de 38 años, quien no salía de su asombro por la rapidez con la que sucedieron los dos hechos, tanto el robo como la captura de sus atacantes.

Luego de ser identificados por la Policía, resultó que los dos delincuentes, uno de apellido Ríos que marcaba a las víctimas y conducía la moto y su compinche de apellido Lencina de 19 años, quien se encargaba de los ataques, tienen un largo prontuario delictivo, la gran mayoría de sus hechos con la modalidad moto arrebato.

Tanto los detenidos como la moto y el celular recuperados fueron trasladados a dependencias de la Dirección de Investigación Criminal donde quedarán detenidos los malvivientes. La víctima se presentó a radicar la denuncia y se le devolvió el teléfono recuperado.

Los reiterados hechos de ataques de motochorros que en las últimas semanas se vieron incrementados en la capital correntina obligaron a la Policía a intensificar los controles y procedimientos en toda la ciudad. En la mayoría de los casos, las filmaciones de cámaras de seguridad ayudan a la fuerza a identificar a los delincuentes, pero la falta de denuncias formales hacen caer los intentos de erradicar estos delitos.

