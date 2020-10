Conocé cómo serán los aumentos a empleados estatales en Corrientes

El ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, comentó en conferencia de prensa los detalles del aumento salarial para los empleados estatales en Corrientes.

Las correcciones se detallaron tras una conferencia de prensa en el Ministerio de Hacienda de la Provincia. Anunciaron un 10% de aumento para el plus I y II (tanto activos como pasivos) y anunciaron que continuarán pagando el bono de $10000 -a partir de este mes, remunerativos no bonificables- para personal de salud y seguridad afectado por la pandemia- Se adicionan $4000 no remunerativos- Conocé todos los detalles en esta nota.

Aumento de un 10% en los Plus I y II:

Para trabajadores provinciales activos y pasivos, que se continuarán abonando de manera unificada. • Incrementa de $11500 a 12650

SALUD:

• Categoría 180: 20% de aumento en la asignación de clase

• 30% de aumento en las Guardias Médicas

• 10% Becas Residentes

DOCENTES:

• $1000 de incremento al Fondo Compensador Docente, siguiendo criterio FONID

• $600 nuevos de aumento al básico

SEGURIDAD:

• 7% de aumento en el Valor Punto

• 7% de incremento en el mínimo garantizado

• Se duplica la cantidad de puntos de las guardias rotativas y se incrementa el código 122 Adicional Remunerativo Mensual



VIALIDAD:

• 10% de incremento en el básico



ADMINISTRACIÓN CENTRAL (excepto Docentes, Seguridad y categoría 180 de Salud):

• 10% de aumento en la asignación de clase de todas las categorías

• $500 de incremento de bolsillo para la escala única y de computación

Con una inversión mensual adicional de $180 millones, se continuará pagando el bono de $10000 -a partir de este mes, remunerativos no bonificables- para personal de salud y seguridad afectado por la pandemia. • Además, se adicionan $4000 no remunerativos

