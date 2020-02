Asaltados en plena costanera capitalina

Un la­drón ar­ma­do con un cu­chi­llo, robó a dos mu­cha­chos cuan­do es­tos se en­con­tra­ban con un gru­po de ami­gos en ave­ni­da cos­ta­ne­ra “Ge­ne­ral San Mar­tín” de la ciu­dad de Co­rrien­tes, du­ran­te la ma­dru­ga­da.

Un la­drón ar­ma­do con un cu­chi­llo, asal­tó a dos mu­cha­chos cuan­do es­tos se en­con­tra­ban con un gru­po de ami­gos en ave­ni­da cos­ta­ne­ra “Ge­ne­ral San Mar­tín” de la ciu­dad de Co­rrien­tes, du­ran­te la ma­dru­ga­da. Al res­pec­to va­le acla­rar que los dam­ni­fi­ca­dos no re­a­li­za­ron la de­nun­cia po­li­cial, aun­que uno de ellos con­tó có­mo ocu­rrió to­do. Al­re­de­dor de las 3, los jó­ve­nes se en­con­tra­ban sen­ta­dos cer­ca del pa­seo Te­rra­zas del Pa­ra­ná, fren­te al co­le­gio Pío XI, en ho­ras en que ha­bía gran cir­cu­la­ción de per­so­nas. En un mo­men­to da­do, dos de los mu­cha­chos ba­ja­ron cer­ca de la pla­ya, de­bi­do a que a esa ho­ra los ba­ños pú­bli­cos es­ta­ban ce­rra­dos. Fue así que lle­ga­ron a un sec­tor en el que ha­bía po­ca ilu­mi­na­ción, don­de re­pen­ti­na­men­te un su­je­to los in­ter­cep­tó y con cu­chi­llo en ma­no los ame­na­zó y les di­jo que le den lo que te­ní­an con­si­go.

Los jó­ve­nes de­ci­die­ron no re­sis­tir­se, por lo que le en­tre­ga­ron al­go de di­ne­ro, que era to­do lo que po­se­í­an en ese mo­men­to, ya que ha­bí­an de­ja­do sus ce­lu­la­res don­de es­ta­ban reu­ni­dos con el res­to de sus ami­gos. El ma­le­an­te, al ver que al­guien más se apro­xi­ma­ba, se fue co­rrien­do por la pla­ya. Las víc­ti­mas lo­gra­ron di­vi­sar que es­ta­ba en com­pa­ñía de un cóm­pli­ce. El la­drón te­nía cer­ca de 30 años se des­cri­bió. Si bien el he­cho no pa­só a ma­yo­res, se so­li­ci­tó que se re­fuer­cen los con­tro­les du­ran­te ho­ras de la no­che en las pla­yas, ya que en ese ho­ra­rio hay sec­to­res muy os­cu­ros.

Comparte esto: Twitter

Facebook