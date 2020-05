Alberto Fernández confirmó que la cuarentena se extiende hasta el 24 de mayo

El presidente aseguró que «en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires que incluye todo el Área Metropolitana sigue el aislamiento como hasta hoy». «Por el comportamiento de todos y de todas, estamos logrando los objetivos«, remarcó Fernández en conferencia de prensa y destacó la situación nacional frente a la pandemia en comparación al resto de los países del continente américano.

«En el interior del país, la decisión de habilitar sectores comerciantes y productivos está en manos de los gobernadores e intendentes», afirmó el presidente y declaró: «En la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires sigue el aislamiento como hasta hoy, el resto del país avanza a la fase 4«.

«Hasta acá lo hemos hecho bien y no debemos perder de vista que el COVID-19 es un virus que nosotros salimos a buscarlo, el no nos busca», explicó el presidente y agregó: «Por cada millón de habitantes, Argentina tiene fallecidos». Estableciendo comparaciones con métricas y estadísticas, el presidente, aseguró: «Argentina ha logrado aplanar la curva de contagios y fallecimientos«.

Es falso que si abrimos la economía la gente va a estar mejor, finalicemos esta discusión, si activamos la economía vamos a terminar como Suecia»

«Hemos logrado fortalecer el sistema de Salud y ganado tiempo», remarcó y deslizó palabras para aquellos que «con impaciencia buscan reactivar la economía»: «Nos importa la economía, sabemos que hay mucha gente que no puede trabajar, la cuarentena afecta el desarrollo económico y tomamos medidas para llegar a los que más necesitan«.

En este sentido, declaró que «el IFE llega a más de 8 millones de personas» y agregó: «Una vez más reafirmo, lo que mas nos interesa y preocupa, es preservar la vida de nuestra gente». «Algunos comparan a Suecia que es un país que mejoró la economía, su país vecino tiene 8 veces menos muertes y el primero tiene 25.000 infectados y el segundo 8.000», explicó y enfatizó: «Cuando mepiden que siga el ejemplo sueco, veo que en 10 millones de habitantes, de haber seguido el ejemplo del país europeo nosotros tendríamos 13.500 muertos«.

«En Estados Unidos, el coronavirus se ha llevado 20 millones de empleos», indicó y enfatizó: «Digo esto para que no mientan más, me molesta la mentira y no quiero que le mientan a la gente». «Trabajo con gente honesta, gobernadores oficialistas y opositores, trabajamos juntos y gobiernan con seriedad», señaló y afirmó: «Hay opositores que no gobiernan y convocan con gran imprudencia al descuido de la gente, cada vez que salimos vamos a buscar el virus nosotros«.

Y subrayó: “El trabajo de los gobernadores ha sido magnífico. Y por eso tengo la alegría de decir que estamos logrando los objetivos, pero no hemos ganado la batalla. Tenemos los casos confirmados en el AMBA. Hoy el 86,6 de los casos se concentran en el AMBA. Eso explica la mayor dificultad. Le pido a los porteños como yo y a los vecinos del Gran Buenos Aires, que tengan en cuenta que acá está concentrado el riesgo de toda la pandemia. Que no podemos salir a tontas y a locas porque a algún pillo se le ocurre de decir que lo más importante es la economía y abrir todo en desmedro de la gente”.

