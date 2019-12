A partir de este lunes la tarifa mínima de remis será de $60

Así lo confirmó Juan Castillo, referente de la Asociación de Remiseros de Corrientes, debido al incremento constante del combustible.

«Nuestra actividad no es como otros rubros comerciales que incrementan en diciembre y descienden en enero. Planificamos una tarifa por necesidades y tenemos que prever el descenso normal que suelen tener los meses de enero y febrero y no corregir demasiado para que no genere el efecto contrario», aseguró Castillo.

«Hoy arrancó con una mínima de 60 y se va a ir sumando de manera progresiva porque hace 30 días recién se tuvo en la ciudad una tarifa uniforme. Entonces el resto de las agencias se van a ir sumando con posterioridad», añadió.

